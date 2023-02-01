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Тіньовий ринок тютюну дещо скоротився після рекордного показника – дослідження

Середа, 1 лютого 2023, 13:02 - Олексій Павлиш

За даними Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, у листопаді 2022 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні становила 17.8%

Про це йдеться у презентації Kantar Ukraine яка є у розпорядженні ЕП.

При цьому, порівняно з 2021 роком, збільшилась частка підробленої продукції (6,6%), та продукції, яка призначена для продажу в зоні безмитної торгівлі (з надписом Duty Free) або для експорту, але нелегально реалізується в Україні (11,7%).

 

"В Україні в 2022 році рівень нелегальної тютюнової продукції сягнув 19.9%. Проте, зменшення у листопаді частки підробленої продукції призвело до зниження загального рівня нелегальної продукції наприкінці року", - йдеться у презентації.

Також підкреслюється, що 64% продукції, маркованої позначкою Duty Free або призначеної для експорту, яка нелегально продається в Україні, має напис про  те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. Більше половини (56%) цієї категорії нелегальної продукції – сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free. 

 

Також змінилась структура контрабанди. Частка продукції фабрик Білорусі зменшилась з 45% в 2021 р. до 10% в 2022 р. 

Повідомляється також, що областями з найбільшим розповсюдженням тютюнової продукції є:

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  • Харківська – 17%;
  • Дніпропетровська – 14;
  • Одеська –13%;
  • Хмельницька – 9%;
  • Запорізька – 8%;
  • Чернівецька –7%,що складає 68% від загального обсягу нелегальноїпродукції. 
 

"У 2022 році продаж нелегальної тютюнової продукції через кіоски збільшився порівняно з 2021р.

За останніми даними, 63% нелегальної продукції продається в кіосках і магазинах поряд з легальною продукцією", - йдеться у презентації.

Економічна правда

тютюн компанії тіньова економіка
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