Відвідуваність у торговельних центрах Києва за рік знизилась на третину

Відвідуваність у торговельних центрах столиці знизилась із 506 осіб на 1000 кв. м на початку 2022 року до 362 осіб на початку 2023 року.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Української торгової гільдії.

За словами голови UTG Євгенії Локтіонової, найбільше падіння було відзначено на початку війни, за підсумками першого кварталу відвідуваність скоротилася до історичного мінімуму у 291 особу.

"Витиснення ворожих військ із території Київщини повернуло населення до столиці, привело до відкриття торговельної нерухомості, а відвідуваність поступово почала відновлюватися, сягнувши 362 осіб на початок 2023 року", - заявила вона.

Локтіонова додала, що ТЦ окружного формату, у структурі яких представлена менша кількість міжнародних великоформатних універмагів (Inditex, M&S, GAP, IKEA), демонструють більшу стійкість у відвідуваності (496 осіб на початок 2023 року) проти регіональних (274 осіб) об'єктів.

При цьому, за оцінкою експертів, найменш схильними до коливань у відвідуваності залишаються центри районного формату, що є концентрацією товарів і послуг повсякденного попиту.

Післявоєнне просідання відвідуваності буде особливо помітним у об'єктах, які є морально застарілими, втрачають популярність, незручно розташовані, вважає Локтіонова.

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Економічна правда