Зберігається значний дефіцит, усі обленерго отримали збільшені ліміти – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні на ранок середи зберігається на рівні вівторка. Зберігається значний дефіцит потужності - до всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Про це заявили в "Укренерго".

У держкомпанії нагадали, що внаслідок 13 ракетних та 15 дронових російських атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтні мережі системи передачі.

"Пошкодження складні та масштабні. Енергосистема все ще відновлюється від завданих ударів. Крім того, декілька блоків теплових електростанцій з технологічних причин знаходяться у ремонті.

В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - підкреслили в "Укренерго".

При цьому до всіх обленерго доведені дещо збільшені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

"Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення", - пояснили в компанії.

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Також в "Укренерго" розповіли про ремонтні роботи: триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час останньої масованої атаки 26 січня.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда