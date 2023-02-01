Нафта дорожчає, оскільки уповільнення інфляції в США зменшує побоювання щодо рецесії

Ціни на нафту зросли у середу, оскільки ознаки уповільнення інфляції в США послабили побоювання, що найбільший у світі споживач нафти може зіткнутися з рецесією.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або на 0,1%, до 85,54 долара за барель станом на 07:27 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 20 центів, або на 0,2%, до $79,07 за барель.

Обидва індекси зростають другий день, після того, як на попередній сесії вони зросли приблизно на 1%.

Причини зміни цін

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"Настрої змінилися на тлі позитивної звітності компаній. Ознаки уповільнення інфляції також підвищили очікування того, що ФРС зможе призупинити підвищення ставок", - зазначив у своїй записці сировинний аналітик ANZ.

Приборкання очікувань підвищення ставок допомогло знизити індекс долара, що підтримало ціни на нафту, оскільки слабший долар робить сировину дешевшою для покупців, що володіють іншими валютами.

Уся увага буде прикута до зустрічі в середу ОПЕК+, де виробники, як очікується, схвалять свої поточні цілі з видобутку, узгоджені в листопаді.

Видобуток нафти в ОПЕК впав у січні, оскільки експорт Іраку скоротився, а видобуток Нігерії не відновився.

"Ціни на нафту, схоже, готові пережити період підвищеної волатильності. ОПЕК+, швидше за все, дотримуватиметься своїх поточних цілей з видобутку, однак Росія схиляється до збільшення експорту нафти азійським покупцям з глибокими знижками, що може порушити баланс на нафтових ринках", - зазначає незалежний експерт нафтового ринку Суганда Сачдева.

Підвищення прогнозів світового зростання МВФ і очікування сильного відкладеного попиту з боку Китаю на тлі підвищення мобільності також підтримують ціни на нафту, додала Сачдева.

Економічна правда