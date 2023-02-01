Медична мережа "Добробут" отримала фінансування від DFC: збудує реабілітаційний центр

Медична мережа "Добробут" побудує реабілітаційний центр за підтримки Корпорації міжнародного фінансування США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC).

Про це йдеться у заяві "Добробуту" у Facebook.

Зазначається, що "Добробут" став першою приватною медичною компанією в Україні, що отримала підтримку DFC.

"Американський уряд розуміє важливість розвитку приватної медицини як невід'ємної частини відновлення України. Ми пишаємось, що "Добробут" став одним з перших представників галузі, що отримав фінансування DFC, і вдячні американським партнерам за довіру. Це рішення дуже важливе сьогодні.

Війна, що триває в нашій країні, забирає життя та здоров’я у бійців та мирних мешканців. Допомоги у відновленні здоров’я потребують тисячі людей, і їхня кількість зростатиме. Тож сучасний, обладнаний інноваційним устаткуванням реабілітаційний центр є однією з найгостріших потреб. Сстворення центру реабілітації у партнерстві з DFC - це велика честь і соціальна відповідальність для нас", - заявив гендиректор мережі Вадим Шекман.

За словами Шекмана, у вівторок підписали лист про наміри з головою Корпорації міжнародного фінансування США Скоттом Натаном.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії, зокрема, 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки.

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