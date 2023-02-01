Україна конфіскувала активи дев’яти росіян та Януковича за майже рік повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення за законом "Про санкції" держава конфіскувала активи девʼятьох росіян та президента-утікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor, з посиланням на відповідь Міністерства юстиції України та даних з реєстру судових рішень.

Серед громадян РФ, яких позбавили майна, є два олігархи Владімір Євтушенков і Міхаіл Шелков; три ректори російських вишів Андрій Фалафаєв, Олег Полухін та Анатолій Торкунов; три депутати Держдуми Костянтин Бахарєв, Роман Лябихов і Борис Пайкін, а також одна членкиня Ради федерації РФ від Криму Ольга Ковітіді.

Розгляд ще щонайменше двох справ щодо інших росіян, зокрема олігарха Олега Дерипаски, нині триває у ВАКС.

Першим втратив свої активи в Україні наближений до Кремля російський олігарх Владімір Євтушенков. Суд довів, що він підтримував збройний напад на Україну.

Олігарх є бенефіціарним власником компанії АФК "Система", концерн якої "РТІ Системи" розробляє для російської армії безпілотники та засоби спецзвʼязку, які використовували в Україні. Конфісковані приміщення та корпоративні права в пʼятьох українських компаніях вже передали до Фонду держмайна для оренди й приватизації.

У Януковича Вищий антикорсуд конфіскував центр відпочинку та житловий будинок площею понад 800 м2 у Нових Петрівцях, квартиру на Оболоні, понад 31 млн грн та майже 85 тисяч дол, 537 культурних цінностей та творів мистецтва на понад 18,7 млн євро, паркомісця й ТОВ "Танталіт". Наразі Мін’юсту не вдалося стягнути будинок площею понад 300 м2, квартиру на майже 150 м2 та Toyota Land Cruiser 100.

ВІДЕО ДНЯ

У грудні свої активи в тимчасово окупованому Криму втратили три російські ректори. У Андрія Фалалєєва, Олега Полухіна та Анатолія Торкунова конфіскували квартири та частки у бізнесі за підтримку російської війни проти України.

Вже у січні трьох депутатів Держдуми РФ Романа Лябихова, Бориса Пайкіна та Костянтина Бахарєва позбавили майна у Ялті: котеджів, квартар, а також гаража і двох автомобілів BMW.

23 січня ВАКС частково задовольнив позов Мін’юсту щодо конфіскації українських активів російського мільярдера Міхаіла Шелкова. В дохід держави було стягнуто квартири в Одесі та Нікополі, Lexus, чотири Mitsubishi Pajero, кошти на рахунках та 100% у ТОВ "ВСМПО ТИТАН Україна". Натомість суд відмовився стягувати Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат. Справу розглянуть в апеляції.

Під процедуру конфіскації потрапила й ексрегіоналка родом із Сімферополя Ольга Ковітіді, яка нині є членкинею Ради федерації від тимчасово окупованого Криму. 30 січня Антикорсуд конфіскував у неї 2 будинки в Алушті, квартару та іншу нерухомість в Сімферополі, а також дві квартири у Севастополі.

Серед російських олігархів та політиків, оточення яких має великі активи на території України, яке ще не були подані на конфіскацію – Міхаіла Фрідмана, Александра Бабакова, Міхаіла Гуцерієва тощо.





