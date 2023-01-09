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Через морози в Києві погіршилась ситуація з електрикою – Yasno

Понеділок, 9 січня 2023, 21:00 - Економічна правда

Зниження температури на вулиці спричиняє зростання споживання електроенергії абонентами та, відповідно, кількості аварії, через що у Києві були аварійні обмеження і вихід за графік у деяких районах.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"1-2 січня на вулиці було +11. Зараз -7. Ми знаємо, що кожні -5° це +200 МВт, а отже сьогодні нам для Києва потрібно більше МВт. І ви ніколи не знаєте, який саме мегават призведе до переходу на аварійні відключення", – зазначив Коваленко.

Він також додав, що зараз  ні генерація, ні мережі нині не в тому стані, щоб працювати без обмежень. І от зараз саме той час, коли у нас на країну є суттєвий дефіцит генерації. 

Гендиректор Yasno, пояснив, що на Новий рік світло було через теплу погоду та відключення низки виробничих потужностей в цілому по країні.

Ситуація ускладнюється й тим, що зараз на капітальному ремонті один блок на Рівненській АЕС. 

Економічна правда.

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