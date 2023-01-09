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Україна у 2023 році має сплатити понад 658 мільярдів за держборгом

Понеділок, 9 січня 2023, 17:20 - Економічна правда

Згідно з прогнозом щомісячних платежів Міністерства фінансів у 2023 році Україна витратить 658,44 млрд грн, з яких 231,46 млрд грн піде на обслуговування та 426,98 млрд грн на виплату державного боргу.

Про це йдеться в даних на сайті Мінфіну.

Так, для погашення та обслуговування внутрішнього державного боргу планується витратити 536,06 млрд грн із загальної суми, а  122,38 млрд грн - державного зовнішнього боргу.  

Найбільші платежі припадають на три місяці, а саме: травень, червень та листопад, де виплати складуть 102,59 млрд грн, 89,93 млрд грн, 84,09 млрд грн відповідно.

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Економічна правда.

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