Американські фермери отримали право самостійно ремонтувати техніку John Deere

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Американські фермери домовились з виробником тракторів John Deere про надання їм права самостійно ремонтувати свою техніку.

Про це повідомляє BBC.

Так, американська федерація фермерських бюро (AFBF) і Deere & Co. підписали меморандум про взаєморозуміння (MOU) у неділю 8 січня.

Зазначається, що раніше фермерам дозволялося використовувати лише авторизовані запчастини та сервісні центри, а не дешевші варіанти самостійного ремонту.

За словами президента AFBF Зіппі Дюваля, договір має розв’язати давню проблему фермерів і власників ранчо, коли мова йде про доступ до інструментів, інформації та ресурсів, захищаючи при цьому права інтелектуальної власності John Deere і забезпечуючи безпеку обладнання.

Додається, що відтепер власникам обладнання та незалежним технічним фахівцям не буде дозволено "розголошувати комерційну таємницю" або "обходити функції безпеки чи контролю викидів або регулювати рівні потужності сільськогосподарського обладнання".

Deere and Co. є одним з найбільших світових виробників сільськогосподарської техніки. Групи споживачів протягом багатьох років закликають компанії дозволити своїм клієнтам ремонтувати все - від смартфонів до тракторів.

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Економічна правда