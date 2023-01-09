Україна розраховує на удар по ядерній галузі РФ у новому пакеті санкцій ЄС – Шмигаль

Україна розраховує, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії міститиме обмеження проти ядерної галузі РФ, зокрема "Росатома".

Про це заявив прем'р-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом.

"Активно ведемо роботу з європейськими партнерами над підтримкою за чотирма напрямками: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.

Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі росії, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - написав Шмигаль у Telegram.

"Також торкнулися питань післявоєнного відновлення України.

Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - додав прем'єр.

Шмигаль також подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів.

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За словами прем'єра, найближчим часом очікують укласти відповідний меморандум.

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Економічна правда