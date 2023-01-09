Vodafone продає свій угорський бізнес: угода зміцнить вплив Орбана

Британська телекомунікаційна група Vodafone погодила продаж свого угорського бізнесу місцевій ІТ-компанії 4iG (51%) та угорському уряду (49%) за 1,82 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

"Продаж, про який вперше оголосили у серпні 2022 року, відбувається в той час, коли Vodafone шукає нового гендиректора після того, як правління стало незадоволене прогресом, досягнутим Ніком Рідом, який не зміг зміцнити групу або укласти правильні угоди для консолідації фрагментованого європейського телекомунікаційного ринку", - пише агентство.

У понеділок Vodafone заявив, що виручка від продажу буде спрямована на погашення боргу.

За даними Read, Vodafone, колись один з найбільших мобільних операторів у світі, продає активи, щоб зосередитись на своїх основних операціях в Європі та Африці.

Тимчасовий виконавчий директор групи Маргарита Делла Валле заявила, що продаж підвищить конкуренцію на телекомунікаційному ринку Угорщини.

Reuters зауважує, що в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан зміцнить свій контроль над телекомунікаційним сектором за допомогою цієї угоди.

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Згідно з планом, 4iG буде володіти контрольним пакетом акцій у розмірі 51%, в той час як угорська держава буде володіти 49%.

"Орбан розширив вплив свого уряду в таких сферах, як енергетика, банківська справа та засоби масової інформації, а тепер і телекомунікації", - підкреслює видання.

Очікується, що продаж завершиться наприкінці цього місяця.

Економічна правда