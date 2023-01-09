У Миколаєві через технічні проблеми зупинили всі насосні станції водопроводу

МКП "Миколаївводоканал" вимушено зупинив роботу всіх насосних станцій водопроводу через технічну проблему на виробничих підрозділах.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада у Telegram.

Зазначається, що фахівці вже розпочали ремонтні роботи.

Після їх завершення підприємству знадобиться орієнтовно до 12 годин, щоб поновити водопостачання, додали в міськраді.

"Наразі вода в місто ще подається, але вже з низьким тиском, можливо десь взагалі буде відсутня", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда