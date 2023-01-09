Споживання електроенергії зростає, всі області отримали ліміти – "Укренерго"

В Україні станом на 11:00 9 січня споживання електроенергії зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю і бізнесом з початком робочого тижня.

Про це заявили в "Укренерго".

У зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00, підкреслили в держкомпанії.

Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

"Залишається складною ситуація з електропостачанням у прифронтових регіонах на сході та півдні через значні пошкодження електромереж під час бойових дій. Крім цього, вночі росіяни обстріляли один з об’єктів генерації на півдні країни.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС", - додали в "Укренерго".

Зазначається, що "Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

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Компанія закликає розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень.

Економічна правда