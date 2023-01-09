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Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Суецькому каналі

Понеділок, 9 січня 2023, 10:50 - Олексій Павлиш

Вантажне судно MV Glory, яке везе понад 65 тис тонн кукурудзи з України до Китаю, зранку 9 січня сіло на мілину в єгипетському Суецькому каналі. 

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на компанію, яка обслуговує канал.

Наразі невідомо, чи це вплинуло на рух Суецьким каналом.

Зазначається, що інцидент стався поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія.

"Фірма повідомила, що три канальних буксири намагалися зрушити судно.

Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило аварію. Частина Єгипту, включно з його північними провінціями, у неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди", - йдеться у повідомленні.

При цьому дані супутникового відстеження, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда на Середземному морі.

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Пізніше Leth Agencies опублікувала графіку, яка свідчить, що Glory стоїть навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не поперек каналу, додає "Радіо Свобода".

Видання нагадує, що це не перше судно, яке сіло на мілину на критично важливому водному шляху.

Так, великий контейнеровоз Ever Given під панамським прапором врізався в берег на односмуговій ділянці каналу в березні 2021 року, перекривши водний шлях на шість днів.

Блокування створило величезний затор, який для глобальної торгівлі спричиняла втрати на суму 9 мільярдів доларів на день.

Економічна правда

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