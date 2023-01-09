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РФ хоче продати вкрадений в України авіаремонтний завод у Криму – "Укроборонпром"

Понеділок, 9 січня 2023, 10:17 - Олексій Павлиш

Окупаційна адміністрація РФ виставила на продаж 100% акцій ДП "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому".

Про це повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром" у Facebook.

Завод перебуває на тимчасово окупованій території з 2014-го року.

Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить, підкреслили в держконцкрні.

"Дії окупаційної влади РФ є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними.

Тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація РФ територій України є незаконною і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

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Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю ДП "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", - йдеться у позиції "Укроборонпрому".

Економічна правда

Укроборонпром Росія завод авіа Крим
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