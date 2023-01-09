Goldman Sachs цього тижня почне скорочувати тисячі співробітників – Reuters

Фінансовий конгломерат Goldman Sachs Group почне скорочувати тисячі співробітників по всій корпорації з середи: компанія готується до важких економічних умов.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами одного із співрозмовників, очікується, що скоротять трохи більше 3 тисяч робочих місць, але остаточна кількість ще не визначена. У неділю Bloomberg News повідомило, що Goldman ліквідує близько 3200 посад.

У Goldman Sachs відмовились від коментарів.

На кінець третього кварталу в Goldman працювало 49 100 співробітників після того, як під час пандемії коронавірусу було додано значну кількість персоналу.

Звільнення, ймовірно, торкнуться більшості основних підрозділів банків, але повинні зосередитися на інвестиційному банківському підрозділі Goldman Sachs, розповіло одне з джерел.

Інституційні банки зазнали значного уповільнення активності в укладанні корпоративних угод в результаті нестабільності на світових фінансових ринках.

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"Сотні робочих місць також можуть бути скорочені в збитковому споживчому бізнесі Goldman Sachs після того, як банк скоротив плани щодо свого підрозділу Marcus, що займається прямим обслуговуванням споживачів", - пише Reuters.

Головний виконавчий директор банку Девід Соломон відправив співробітникам голосову пам'ятку в кінці року, попередивши про скорочення штату в першій половині січня, повідомили два окремі джерела.

Goldman Sachs відмовився коментувати це.

Скорочення робочих місць випереджає щорічні бонусні виплати, які зазвичай проводяться пізніше в січні і, як очікується, знизяться приблизно на 40%.

У вересні банк відновив свою щорічну програму скорочення робочих місць, яка була призупинена на два роки під час пандемії.

Гігант Уолл-стріт зазвичай скорочує приблизно від 1% до 5% свого персоналу щороку.

Економічна правда