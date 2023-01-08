Мінфін США застерігає банки від надмірної обережності з санкціями – Bloomberg

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Керівництво Мінфіну США планує здійснити поїздки в 2023 році, щоб обговорити "тривожну тенденцію", коли справа доходить до санкцій та інших форм ризику: банки проявляють надмірну обережність і відкидають клієнтів, які можуть потребувати їх найбільше

Про це пише Bloomberg.

Так, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон цього місяця відвідає Сіетл, Сан-Франциско та Сан-Дієго, щоб застерегти банки від надмірного дотримання вимог, таких як відключення людей від послуг через побоювання потрапити під санкції.

"Коли фінансові установи займаються де-ризикуванням - невибірковою втратою фінансового доступу для цілих категорій клієнтів - пересічні американці можуть бути змушені звернутися до нерегульованої та потенційно небезпечної фінансової діяльності", - сказав Нельсон.

"Його заява підкреслює виклик, з яким стикаються США у зв'язку з санкціями: адміністрації, що змінювали одна одну, запроваджували їх швидко та іноді без особливої чіткості, очікуючи, що фінансові установи будуть дотримуватися їх самостійно.

Банки, які порушують санкції, можуть зіткнутися з великими штрафами, тому вони часто проявляють надзвичайну обережність по відношенню до будь-кого, хто може розглядатися як санкційний ризик", - пише Bloomberg.

У рамках свого візиту Нельсон зустрінеться з великими технологічними компаніями, такими як Apple Inc. та Alphabet Inc., а також з меншими установами, такими як незалежні банки та компанії з надання грошових послуг, які обслуговують діаспорні громади, що в першу чергу постраждали від зниження ризиків.

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"Ми вважаємо, що фінансова інклюзія та протидія незаконному фінансуванню насправді доповнюють один одного, а не суперечать один одному, саме тому ми продовжуємо наполягати на підході, заснованому на оцінці ризиків, щоб зупинити відмивання грошей, фінансування тероризму та іншу незаконну діяльність", - сказав він.

Економічна правда