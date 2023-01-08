За перший тиждень нового року ФДМ провів 20 аукціонів: яка сума пропозицій

У перший тиждень 2023 року Фонд держмайна провів 20 аукціонів з продажу або оренди низки об'єктів, загальна сума пропозицій становила 6,5 млн гривень.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише "Укрінформ".

"За перший тиждень нового року, у перші 5 робочих днів, відбулося 20 аукціонів, серед яких було 8 аукціонів із продажу майна та 12 орендних аукціонів. ...Було 52 заявки. Загальна сума пропозицій, які здобули перемогу, 6,5 млн грн", - розповів міністр.

За його словами, серед об'єктів, виставлених продаж, був відпочинковий табір на Одещині, ціна якого зросла майже у 2,5 раза - до 2,6 млн грн, будівля у Закарпатській області (ціна зросла у 135 разів), а також декілька невеликих приміщень на Львівщині, Київщині та в інших областях.

Урядовець додав, що учасники аукціонів "дуже різні", за його словами, повномасштабне вторгнення Росії їх не відлякало.

"Загалом за 4 місяці рестарту малої приватизації, від вересня до грудня, у торгах узяли майже тисяча учасників - 973... Загалом Фонд держмайна реалізував майна на 2 млрд грн. Це досить багато", - резюмував Немчінов.

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Раніше повідомлялось, що починаючи з 19 серпня, коли було перезапущено малу приватизацію, через систему Prozorro.Продажі вже було проведено 220 приватизаційних аукціонів. У результаті до державного та місцевих бюджетів має надійти 1,5 млрд грн.

Екноомічна правда