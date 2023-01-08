Підсанкційний банк ВТБ звернувся до Бельгії і Люксембургу для розблокування активів клієнтів

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Підсанкційний російський банк ВТБ надіслав до міністерств фінансів Бельгії та Люксембургу заявки щодо отримання спеціальної ліцензії, яка дасть змогу розблокувати заморожені активи клієнтів.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на заяву банку.

Йдеться, зокрема, про активи, що перебувають на брокерському обслуговуванні, і ті, на рахунки яких могли бути зараховані купони, дивіденди або кошти від погашення цінних паперів.

"Сподіваємося, що ліцензії - у разі їх видачі - дадуть змогу інвесторам отримати їхні законні доходи, а також знову розпоряджатися своїми активами.

Про те, як далі розвиватиметься ситуація, ВТБ повідомить додатково", - заявили у пресслужбі російського банку.

Раніше за отриманням ліцензії для розблокування активів до мінфінів Бельгії та Люксембургу звернулися, зокрема, такі російські компанії: "Альфа-Капітал", "Велес Капітал", БКС, "Альфа Інвестиції", Тінькофф-банк, "Фінам" і FinEx.

У березні минулого року, після початку вторгнення РФ в Україну, європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки Національного розрахункового депозитарію (НРД), через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою.

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22 грудня Бельгія і Люксембург видали НРД ліцензію на здійснення операцій із замороженими активами.

У Центробанку РФ заявляли, що таке рішення не гарантує російським інвесторам можливість ними розпоряджатися.

Там визнали, що перспективи повернення заблокованих активів "вкрай низькі".

Економічна правда