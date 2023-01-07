Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня у 2022 році – ООН

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Різке зростання вартості більшості продовольчих товарів минулого року через збої, викликані вторгненням РФ в Україну, викликали занепокоєння щодо дефіциту і підняли середній індекс цін до найвищого рівня за всю історію.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Так, індекс цін на продовольство ФАО, який відстежує міжнародні ціни на продовольчі товари, що найбільше продаються у світі, у середньому становив 143,7 пункта в 2022 році.

Це на 14,3% більше, ніж в 2021 році, і є найвищим показником з початку записів у 1990 році.

Підкреслюється, що ціни на продукти харчування різко зросли після вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року через побоювання збоїв в торгівлі в Чорному морі.

"Відтоді ціни дещо знизилися, частково завдяки каналу експорту зерна з України, котрий підтримує ООН, та перспективам покращення поставок у країнах-виробниках", - пише Reuters.

При цьому у грудні еталонний індекс впав дев'ятий місяць поспіль до 132,4 пункта порівняно з переглянутим значенням 135 пунктів за листопад.

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На зниження індексу в грудні вплинуло падіння світових цін на рослинні олії, а також деякі зниження цін на зернові та мʼясо.

Водночас зниження індексу було пом'якшене невеликим зростанням цін на цукор та молочні продукти.

"Більш спокійні ціни на продовольчі товари вітаються після двох дуже нестабільних років", - сказав головний економіст ФАО Максимо Тореро.

Тим не менш, за весь 2022 рік чотири з п'яти продовольчих субіндексів ФАО - зернові, м'ясо, молочні продукти та олії - досягли рекордних максимумів, тоді як п'ятий - цукор - був на 10-річному максимумі.

Індекс цін на зернові ФАО у 2022 році зріс на 17,9% через такі фактори, як значні перебої на ринках, зростання цін на енергоносії та виробничі ресурси, несприятливі погодні умови та збереження високого світового попиту на продовольство, резюмували у ФАО.

Економічна правда