У Білорусі легалізували цифрове піратство

У Білорусі фактично узаконили цифрове піратство: новий закон допускає використання в країні фільмів, музики та комп'ютерних програм без згоди їхніх іноземних правовласників.

Про це пише російська служба DW із посиланням на оприлюднений 6 січня на Національному правовому інтернет-порталі РБ закон.

Так, закон легалізує ввезення в Білорусь товарів без дозволу їхніх іноземних правовласників - причому з будь-яких, а не тільки так званих "недружніх".

Білоруська влада ухвалення такого рішення пояснила "розвитком інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшенням критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

У статті про іноземні комп'ютерні програми, музику, телепередачі і "аудіовізуальні твори" йдеться, що за їхнє використання має виплачуватися винагорода.

У випадку, якщо роялті, зараховане на рахунки патентного органу, не буде затребувано протягом трьох років, ці гроші переходять до бюджету Білорусі.

Згідно із законом, підписаним самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 3 січня, для того, щоб імпорт товарів без санкції правовласника не вважався злочином, достатньо його включення до переліку "істотно важливих" для внутрішнього ринку.

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6 січня в Білорусі також оприлюднили закон про вилучення майна іноземців за "недружні дії", який дозволяє владі Білорусі вилучати гроші, цінні папери та майнові права іноземних громадян і компаній.

Економічна правда