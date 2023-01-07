Квартальний прибуток Samsung впав на 70% через падіння попиту на мікросхеми

Операційний прибуток Samsung Electronics знизився майже на 70% в четвертому кварталі до восьмирічного мінімуму на тлі зниження попиту на напівпровідники та електронні продукти.

Про це пише Financial Times.

Падіння прибутку пов'язане з ослабленням світової економіки, яке призвело до зниження цін на чіпи і падіння попиту на них.

Так, найбільший в світі виробник мікросхем пам'яті, смартфонів і телевізорів заявив, що зниження попиту на його мікросхеми і їх падіння в ціні виявилися більшими, ніж очікувалося.

Інтерес споживачів до телефонів Samsung також знизився. "Продажі смартфонів і виручка знизилися через слабкий попит, викликаний тривалими макроекономічними проблемами", - йдеться в повідомленні компанії.

За даними корпорації, її операційний прибуток впав на 69% до 4,3 трлн вон ($3,4 млрд) за останні три місяці з 13,87 трлн вон роком раніше.

"Це стало найгіршим падінням прибутку з третього кварталу 2014 року і не дотягнуло до оцінки Refinitiv в 5,9 трлн вон", - додає FT.

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Продажі, ймовірно, знизилися на 9 відсотків до 70 трлн вон.

Виробники чипів пам'яті, включаючи Micron Technology, Kioxia Holdings і SK Hynix, скорочують свої капітальні витрати, щоб пристосуватися до надлишкової пропозиції, оскільки більш високі процентні ставки і зростання вартості життя стримують глобальний попит на технології після дворічного буму під час пандемії коронавірусу, додає газета.

Продажі мікросхем в Південній Кореї в грудні впали майже на 30 відсотків у порівнянні з попереднім роком - це п'яте поспіль щомісячне падіння і зворотна тенденція відтоді, як виробники наростили випуск до рекордних рівнів.

При цьому Samsung не розглядає можливість скорочення виробництва і почав виробництво в липні на своїй новій фабриці мікросхем в Пхьонгтеку, одному з найбільших в світі напівпровідникових виробництв.

За даними eBest Investment & Securities, компанія збільшила випуск пам'яті приблизно на 10 відсотків в четвертому кварталі.

Економічна правда