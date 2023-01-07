"Укренерго" прогнозує збільшення споживання електрики через погоду, області отримали ліміти

Зранку 7 січня споживання електроенергії в Україні нижче, ніж 6 січня, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня прогнозується зростання рівня споживання.

Про це заявили в "Укренерго".

"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури.

Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання", - йдеться у повідомленні.

Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень, пояснили в "Укренерго".

Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

"Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.

ВІДЕО ДНЯ

Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно. Просимо про витримку і розуміння", - резюмували в компанії.

Економічна правда