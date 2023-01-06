Україна отримала всі виділені ОАЕ 2,5 тисячі генераторів

Обʼєднані Арабські Емірати надали Україні другу партію в 1300 генераторів в рамках програми гуманітарної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Кманда Фонду вже зустріла вантаж і направляє генератори до регіонів, які постраждали від російської агресії.

Обладнання передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури – школам, дитячим садкам, медичним закладам, пунктам обігріву в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

В грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів, які напрвили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури Херсонської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Запорізької та Київської областей.

Загальної програма гуманітарної підтримки україни від ОАЕ становила 100 млн дол.