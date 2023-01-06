Нафта в пʼятницю дещо зросла в ціні, однак тиждень завершиться значним падінням

Ціни на нафту у пʼятницю підвищились на другу сесію, але залишаються на шляху до великих тижневих втрат, оскільки на ринку триває занепокоєння попитом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як змінились ціни

Нафта марки West Texas Intermediate з поставкою в лютому піднялася на 0,8% до 74,22 долара за барель о 7:10 ранку в Лондоні.

Березневі ціни на Brent зросли на 0,7% до 79,22 долара за барель.

Що вплинуло на ціни

Зазначається, що ф'ючерси West Texas Intermediate піднялися вище 74 доларів за барель, скоротивши тижневе падіння приблизно до 7%.

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Саудівська Аравія знизила ціни на сиру нафту, що продається в Азію та Європу в лютому, сигналізуючи про занепокоєння щодо найближчої перспективи.

Китай бореться зі сплеском випадків коронавірсус після скасування обмежень, хоча мобільність зростатиме з наближенням новорічних свят за місячним календарем.

"Ширші фінансові ринки почали 2023 рік у похмурому настрої щодо глобальної економіки, і нафта опинилася в ньому", — сказала засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

Вона додала, що полювання за вигідною пропозицією допомагає підвищити ціни.

Невдалий початок року посилювався браком ліквідності, через що ф’ючерси на нафту схильні до різких коливань цін.

Цього тижня Міжнародний валютний фонд попередив, що третина світової економіки може увійти в рецесію в 2023 році, тоді як президент Федерального резервного банку Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що процентні ставки в США досі лишаються недостатньо обмежувальні.

Інвестори спостерігають за даними про заробітну плату в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані пізніше в п'ятницю, і дадуть підказки щодо подальшого посилення монетарної політики.

Згідно з урядовими даними, минулого тижня експорт сирої та нафтопродуктів США зріс на 1,33 мільйона барелів. Комерційні запаси сирої нафти зросли на 1,69 мільйона барелів, а запаси бензину впали.

Економічна правда