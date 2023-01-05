Укртрансгаз завершив реконструкцію одного з підземних сховищ газу

Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" завершив масштабну реконструкцію центрального блоку свердловин на одному з ПСГ.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Проведені роботи дозволили збільшити ресурс роботи обладнання, автоматизувати всі виробничі процеси та заощадити енергоносії при подальшому обслуговуванні та роботі центрального блоку", – йдеться в повідомленні.

Перший етап реконструкції на цьому ПСГ було проведено у 2015-2016 роках. Тоді на об’єкті замінили 24 газосепаратори та модернізували процес очищення газу.

У 2021-му розпочався другий етап робіт який, вдалося успішно завершити наприкінці 2022 року, незважаючи на близькість бойових дій до підземного газосховища.

На ПСГ встановили нове сепараційне обладнання, установку підключення свердловин, ряд інших об'єктів збору і підготовки газу, замінили центральний блок підключення, запірну арматуру та всі трубопроводи об’єкту на нові, провели благоустрій майданчика.

В результаті це дозволило збільшити ресурс роботи блоку, автоматизувати всі виробничі процеси, мінімізувати ризик аварійних ситуацій завдяки постійному автоматичному заміру показників роботи свердловин, ришвидшити зміну режиму відбору-закачування, зменшити витрати газу при обслуговуванні центрального блоку та оптимізувати енергоспоживання адмінбудівлі.