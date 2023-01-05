З початку війни Україна експортувала 39 мільйонів тонн продовольства

Україна з початку великої війни і до кінця 2022 року експортувала майже 39 мільйонів тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У трійці лідерів серед аграрних культур, які були відправлені за 10 місяців війни:

кукурудза – 15,6 млн тонн;

пшениця – 8,6 млн тонн;

соняшникова олія – 3,3 млн тонн.

У грудні з України було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на 900 тис. тонн більше, аніж за листопад.

У грудні очікувано зменшились поставки ріпаку – 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.

Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн до 3,3 млн тонн.

Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн.

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Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів, натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.

У топ-5 культур за загальним обсягом відправок за 10 місяців увійшли: