Всі розділи
Укр / Рус

З початку війни Україна експортувала 39 мільйонів тонн продовольства

Четвер, 5 січня 2023, 16:15 - Анастасія Жарикова

Україна з початку великої війни і до кінця 2022 року експортувала майже 39 мільйонів тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

У трійці лідерів серед аграрних культур, які були відправлені за 10 місяців війни:

  • кукурудза – 15,6 млн тонн;
  • пшениця – 8,6 млн тонн;
  • соняшникова олія – 3,3 млн тонн.

У грудні з України було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на  900 тис. тонн більше, аніж за листопад. 

У грудні очікувано зменшились поставки ріпаку – 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.

Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн до 3,3 млн тонн.

Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн. 

ВІДЕО ДНЯ

Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів, натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.

У топ-5 культур за загальним обсягом відправок за 10 місяців увійшли: 

  • 15,6 млн тонн – кукурудза (39,96%); 
  • 8,6 млн тонн – пшениця (21,98%); 
  • 3,3 млн тонн – соняшникова олія (8,37%); 
  • 3 млн тонн – ріпак (7,75%);
  • 2,7 млн тонн – насіння соняшника (6,92%).

Мінагрополітики експорт зерно
Матеріали за темою
У Мінагрополітики розпочали формувати перелік критичної інфраструктури агросектору 22 грудня 2022, 13:07
У Мінагрополітики готують програму з відшкодування вартості генераторів для елеваторів 21 грудня 2022, 15:50
У листопаді Україна експортувала рекордний обсяг продовольства наземними шляхами 12 грудня 2022, 18:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті