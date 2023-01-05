Зернова ініціатива: з портів вийшли ще 6 суден з продовольством, у черзі – понад 100

У рамках роботи "зернової ініціативи" з портів Великох Одеси вийшли ще 6 суден з 355 тис тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Крім цього, наразі в портах на 13 суден завантажують ще 282 тис тонн продовольства. Також порти готуються прийняти 6 суден, які рухаються "зерновим коридором".

У Мінінфраструктури додали, що у Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують 102 судна. Російська сторона продовжує гальмувати інспекції під будь-якими приводами, обмежуючи експорт української агропродукції на світові ринки.

Всього в рамках функціонування ініціативи з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 626 суден, які експортували 16,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Економічна правда