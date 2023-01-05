Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали в касах банків

У четвер, 5 січня, готівкова гривня на "чорному ринку" практично не змінилась в ціні відносно долара та євро, курси в банках трохи зросли.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,56 - 40,81 грн, а у середу, 4 грудня, коливався на рівні 40,5 - 40,8 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,52 - 42,76 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,4 - 42,8 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,8 грн (курс на 4 січня – 40,2 - 40,75 грн);

Євро – 42,05 - 42,75 грн (курс на 4 січня – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,25 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,35 - 40,85 грн;

Райффайзен – 40,3 - 40,7 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.