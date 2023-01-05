Російські війська вчергове влучили в об’єкт ДТЕК

У середу, 4 січня, росіяни вчергове обстріляли один з енергетичних об’єктів компанії ДТЕК Енерго, постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Обстріл суттєво пошкодив обладнання підприємства. Після закінчення атаки енергетики одразу розпочали ліквідацію наслідків та відновлення обладнання.

У компанії наголосили, що з метою безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

"У вересні - січні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. 26 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників", – резюмували в ДТЕК.

Нагадуємо:

У результаті атаки ворога в ніч з 1 на 2 січня у Києві пошкоджена енергетична інфраструктура, через що у місті розпочалися аварійні відключення електроенергії.