Росіяни пошкодили енергооб’єкт на сході, погода – розподільчі мережі в центральному регіоні – Укренерго

На 11:00 четверга, 5 січня, споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через зниження температури та активацію промисловості та бізнесу, також через погодні умови є низка пошкоджень розподільчих мереж центрального регіону.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Регулятор для забезпечення балансу в енергосиситемі довів до всіх областей ліміти споживання на час з 8:00 до 23:00. Їх перевищення призведе до застосування аварійних обмежень.

Також зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Однак через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення на цих об’єктах.

"Вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій", – додали в Укренерго.

Споживачів закликали розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

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Економічна правда