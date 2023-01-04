Бізнес, який купує електроенергію в ЄС, буде забезпечений безперебійним електропостачанням

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 3 січня, дозволив підприємствам, які імпортують електроенергію з країн ЄС, отримувати безперервне живлення, тобто не залежати від графіків відключень електроенергії

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Уряд прийняв розроблену Міненерго постанову "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/2023 років в умовах правового режиму воєнного стану в Україні", яка передбачає впровадження додаткових гарантій для учасників ринку електроенергії, які імпортують електроенергію з країн ЄС.

В Кабміні пояснили що імпорт електроенергії є одним з інструментів зниження дефіциту генеруючих потужностей в енергосистемі Україні, що виник внаслідок систематичних російських обстрілів енергооб’єктів, починаючи з жовтня.

"На сьогодні погоджені комерційні перетоки між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) складають 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірні пікові години, проте залучення імпорту значно зменшить обсяг небалансу.

Водночас ціни на ринку "на добу наперед" в країнах ЄС суттєво вищі за ціну в Україні. Тому для залучення імпорту електроенергії необхідне створення додаткових стимулів, зокрема – гарантування промисловим підприємствам безперервного електропостачання у разі укладання відповідних договорів", – йдеться в повідомленні.

З огляду на це постанова на період до 30 квітня передбачає додаткові гарантії захисту від планових обмежень електропостачання тих непобутових споживачів, об’єкти яких споживатимуть імпортовану електроенергію згідно з відповідними договорами.

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Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні 2022 року – до застосування примусових обмежень електропостачання.

"Додаткові гарантії для імпортерів електроенергії з ЄС дозволять перерозподілити вивільнені потужності української генерації, зменшивши у такий спосіб загальну кількість відключених абонентів", – впевнені в уряді.

Економічна правда