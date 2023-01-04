Споживання електроенергії зростає через два фактори, області отримали ліміти

На 12:00 середи, 4 січня, споживання електроенергії в Україні зростає через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України було доведено ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Перевищення цих лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

"У прифронтових регіонах на сході країни під обстріли росіян потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", – йдеться в повідомленні.

"Укренерго", виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб’єкти після 11 ракетних та 14 безпілотних атак для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.