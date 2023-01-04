Курс валют на 4 січня: долар та євро дорожчають на "чорному ринку"

У середу, 4 січня, готівкова гривня ослабла відносно долара та євро на "чорному ринку", курси в банках дещо зменшились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:00 курс долара на "чорному ринку" становив 40,60 - 40,76 грн, а у вівторок, 28 грудня, коливався на рівні 40,4 - 40,7 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,45 - 42,76 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 42,2 - 42,65 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 40,2 - 40,75 грн (курс на 3 січня – 40,2 - 40,8 грн);

Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 3 січня – 42,0 - 42,8 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Ощадбанк – 40,15 - 40,85 грн;

Укрексімбанк – 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен – 40,2 - 40,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.