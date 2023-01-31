Компанії не сплатили податків на 400 мільйонів: БЕБ перевіряє зв’язок з родиною зятя Тимошенко

Бюро економічної безпеки України викрили посадовців декількох компаній в ухиленні від сплати податків на 400 млн грн та перевіряє причетність до схеми члена родини зятя нардепки Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, джерела ЕП у правоохоронних органах.

Компанії, які БЕБ звинувачує в ухиленні від сплати податків, були переможцями державних закупівель упродовж 2022 року та постачали продукти харчування для державних структур.

"Також, БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів родини Народного депутата України, глави однієї з фракцій Верховної Ради", – зазначає пресслужба відомства. Хоча БЕБ не називає особу, за даними джерел ЕП йдеться про батька зятя нардепки Юлії Тимошенко – Леоніда Чечьоткіна.

За даними слідства, постачальники, які зареєстровані та працюють, зокрема, на Одещині, купували продукти харчування за готівку. Такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках як закупівля від інших підприємств, зокрема таких, що мають ознаки фіктивності. Така схема, дала можливість ухилитися від сплати податків до бюджету на загальну суму майже 400 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданої державі збитків накладено арешт на грошові кошти у розмірі понад 800 млн грн, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників.

Зазначається, що детективи БЕБ провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичної роботи фірм та за місцем проживання їхніх службових осіб. Фігуранти допитані, призначено 5 судових експертиз для підтвердження розміру збитків.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК – умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах.