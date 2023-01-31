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Американська DFC мобілізує $250 млн на кредити для малого бізнесу в Україні: обіцяє ще $1 млрд інвестицій

Вівторок, 31 січня 2023, 17:45 - Анастасія Жарикова

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) мобілізує 250 мільйонів доларів на розвиток українського малого бізнесу – кошти перебадуть банкам для кредитування підприємців.

Про це оголосив виконавчий директор DFC Скотт Нейтан на заході з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, Послом США в Україні Бріджіт Брінк  Амерканській торгово-промисловій палаті.

Також корпорація тимчасово делегує команду з Вашингтону в Україну для допомоги з пошуком позичальників та інвестуванням у технологічний сектор та охорону здоров’я.

Нейтан зауважив, що приватний сектор в Україні демонтрує стійкість та має сприяти залученню інвестицій в розвиток України.

"Сьогодні я в Києві, бо ми прагнемо почати інвестувати вже зараз, аби допомогти українському бізнесу продовжувати розвиватись попри винятково складні обставини. Я переконаний, що кошти DFC дозволять мобілізувати понад 1 млрд дол приватного капіталу для підтримки економіки України. Корпорація націлена на реалызацыю високоякісний проєктів за найвищими стандартами в найближчі місяці й роки в Україні", – зазначив директор Корпорації.

Після заходу Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку провела круглий стіл з керівниками українських банків. Вони обговорили виклики, з якими банкам доводиться мати справу в поточних умовах та як кошти DFC можуть підтримати малий бізнес, забезпечувати робочі місця й сприяти розвитку економіки.

Також Нейтан зустрівся з представниками енергетичного сектору, з якими обговорив питання відновлення безперебійної роботи мережі та відновлення економічної активності.

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Економічна правда

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