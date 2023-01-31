Торік українці провели через ПриватБанк міжнародних переказів на понад $9 мільярдів

У 2022 році 4,5 млн українців через сервіси ПриватБанку здійснили більше 28 млн міжнародних грошових переказів з-за кордону. Загальна сума переказів за минулий рік зросла до 9,3 млрд дол США.

Про це повідомили у пресслужбі держбанку.

При цьому, за словами члена правління бнку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, за минулий рік кількість здійснених через ПриватБанк міжнародних переказів зросла на 16%, а загальна сума - на 7% до 9,3 млрд дол США.

"В умовах війни міжнародні перекази в Україні стали все більше діджитальними. У 2022 році майже 97% клієнтів ПриватБанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали - банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр", - йдеться у повідомленні.

За даними статистики ПриватБанку, торік за кількістю міжнародних переказів з Україною лідерами є Італія (3 млн), Ізраїль (2,2 млн), Литва (1,8 млн), Великобританія (1,2 млн) та США (1 млн).

А до найбільших "країн-донорів" за сумами грошових переказів за підсумками 2022 року увійшли США ($1,1 млрд), Велика Британія ($885 млн), Ізраїль ($775 млн), Литва ($489 млн), Німеччина ($420 млн) та Італія ($418 млн).

Економічна правда