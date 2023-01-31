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Для деяких українських продуктів відкрились ринки Сербії та Канади 

Вівторок, 31 січня 2023, 15:50 - Анастасія Жарикова

Канада та Сербія відкрили свої ринки для деяких українських товарів – бджолопакетів та топлених жирів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Служба та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту з України до Канади бджолопакетів. 

"Зазначений сертифікат дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл", – пояснили у Держпродспоживслужбі.

Також нові можливості з’явились і в українських виробників побічних продуктів тваринного походження, акредитованих на експорт своєї продукції до ЄС. 

Зокрема, з Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Республіки Сербія було погоджено такі форми сертифікатів здоров’я:

  • для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія;
  • для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання за межами кормового ланцюга, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія.

Економічна правда

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