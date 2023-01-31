Для деяких українських продуктів відкрились ринки Сербії та Канади 

Канада та Сербія відкрили свої ринки для деяких українських товарів – бджолопакетів та топлених жирів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Служба та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту з України до Канади бджолопакетів.

"Зазначений сертифікат дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл", – пояснили у Держпродспоживслужбі.

Також нові можливості з’явились і в українських виробників побічних продуктів тваринного походження, акредитованих на експорт своєї продукції до ЄС.

Зокрема, з Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Республіки Сербія було погоджено такі форми сертифікатів здоров’я:

для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія;

для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання за межами кормового ланцюга, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія.

Економічна правда