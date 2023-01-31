Фонд національного добробуту Норвегії торік зафіксував рекордні $164 мільярди збитків

Фонд національного добробуту Норвегії - один із найбільших світових інвесторів, зафіксував рекордний збиток у 1,64 трлн крон (164,4 млрд доларів США) за 2022 рік, оскільки акції та облігації постраждали від війни в Україні та інфляції.

Про це пише Reuters.

Попередній найбільший збиток фонду становив 633 мільярди крон у 2008 році.

"Це завершує рекордну серію для фонду, коли річні прибутки перевищували один трильйон крон у кожному з трьох років з 2019 по 2021 рік, що разом склало понад чотири трильйони крон", - пише агентство.

"Ми інвестуємо у 9 000 компаній у 70 країнах світу. Нам просто нікуди сховатися", - заявив на прес-конференції виконавчий директор фонду Ніколай Танген.

Найбільших втрат на фондовому ринку зазнала частка фонду в компанії Amazon, яка знизилася в ціні на 56 мільярдів крон, за нею йдуть акції власника Facebook Meta Platforms - на 52 мільярди крон, і Tesla - на 47 мільярдів.

Проте, незважаючи на рекордні збитки, вартість фонду в цілому зросла на 89 мільярдів крон або $8,9 мільярдів у річному вимірі, частково завдяки слабкій норвезькій валюті та рекордному притоку грошових коштів у розмірі 1,1 трильйона крон.

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Притік коштів у 2022 році майже втричі перевищив попередній рекорд у 386 мільярдів крон, встановлений у 2008 році.

Фонд інвестує доходи норвезької держави від видобутку нафти. Як великий експортер нафти і найбільший постачальник газу в Європі після падіння російських газових потоків, Норвегія отримала вигоду від високих цін на енергоносії через війну в Україні.

"Ми повинні дуже добре усвідомлювати той факт, що цей приплив відбувся на трагічному тлі в Європі", - сказав Танген.

"Але це окремий математичний факт, що коли ціни на нафту і газ вищі, уряд (Норвегії) отримує більше доходів і більше надходжень до фонду", - додав він.

Фонд володіє в середньому 1,3% всіх акцій, що котируються на біржі. Він також інвестує в облігації, нерухомість, що не котирується на біржі, та про.кти з відновлюваної енергетики.

Керівник фонду сказав, що інфляція продовжуватиме викликати занепокоєння.

"Інфляція залишається фактором ризику і, зокрема, пов'язана з тим, що станеться, коли Китай дійсно почне збільшувати споживання, оскільки це може призвести до глобального зростання цін на багато товарів і послуг.

І, звичайно, у нас є ще геополітичні гарячі точки", - резюмував Танген.

Економічна правда