На Житомирській митниці викрили схему з автомобілями швидкої допомоги на 20 мільйонів

Служба безпеки України спільно з ДБР викрила корупційну схему на Житомирській митниці, яка полягала у незаконному ввезені до України автомобілів швидкої допомоги на понад 20 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За наявними даними, злочинний механізм налагодили керівники одного із митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні "швидкі" без сплати встановлених митних платежів.

Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і оформили їх зберігання в режимі "митний склад", - йдеться у повідомленні.

Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків і зборів упродовж 1 року.

Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера, пояснюють в СБУ.

"Втім, митники "домовилися" із комерсантами зробити фіктивний реекспорт "швидких" для штучного продовження терміну їх безоплатного перебування в Україні.

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Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні транспортні засоби залишались на митному складі на Житомирщині. За цей час комерсанти підшукували покупців на імпортований товар та реалізовували його після розмитнення за "мінімальною" ставкою.

Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість зарубіжних авто, а митники "не помічали" цю невідповідність з реальною сумою", - зазначили у відомстві.

Так, на підставі зібраних доказів заступнику начальника митного посту та керівнику відділу митного оформлення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За ініціативи СБУ та ДБР понад 20 автомобілів швидкої допомоги із повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.

Економічна правда