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В Європі встановили перші хаби збору техніки для українців

Вівторок, 31 січня 2023, 13:03 - Олексій Павлиш

В європейських містах запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих від війни українців у межах ініціативи Laptops for Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

Зазначається, що будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії РФ.

 

Наразі хаби збору техніки встановлені в таких містах Європи:

  • Париж
  • Трієр
  • Гранада
  • Ойпен
  • Антверпен
  • Брюссель
  • Карлові Вари
  • Прага
  • Любляна
  • Таллінн
  • Орадя.

Детальніше про проєкт на порталі - https://laptopsforukraine.com

При цьому Мінцифра залучена до координації передачі техніки відповідно до запитів інших державних установ.

Економічна правда

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