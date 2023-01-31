В Європі встановили перші хаби збору техніки для українців

В європейських містах запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих від війни українців у межах ініціативи Laptops for Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

Зазначається, що будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії РФ.

Наразі хаби збору техніки встановлені в таких містах Європи:

Париж

Трієр

Гранада

Ойпен

Антверпен

Брюссель

Карлові Вари

Прага

Любляна

Таллінн

Орадя.

Детальніше про проєкт на порталі - https://laptopsforukraine.com

При цьому Мінцифра залучена до координації передачі техніки відповідно до запитів інших державних установ.

Економічна правда