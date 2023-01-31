В Європі встановили перші хаби збору техніки для українців
Вівторок, 31 січня 2023, 13:03 -
В європейських містах запрацювали перші 11 хабів збору техніки для постраждалих від війни українців у межах ініціативи Laptops for Ukraine.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.
Зазначається, що будь-яка європейська соціально відповідальна компанія може взяти участь у зборі ноутбуків, планшетів, смартфонів для українських шкіл, лікарень, державних адміністрацій та інших установ, які постраждали від збройної агресії РФ.
Наразі хаби збору техніки встановлені в таких містах Європи:
- Париж
- Трієр
- Гранада
- Ойпен
- Антверпен
- Брюссель
- Карлові Вари
- Прага
- Любляна
- Таллінн
- Орадя.
Детальніше про проєкт на порталі - https://laptopsforukraine.com
При цьому Мінцифра залучена до координації передачі техніки відповідно до запитів інших державних установ.
Економічна правда
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