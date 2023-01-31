Кабмін спростив умови для автобусного сполучення на прифронтових територіях

Кабмін дозволив перевізникам на власний розсуд скорочувати маршрут, якщо вони перетинають лінію фронту, та обирати пункт призначення, до якого вони готові прямувати з пасажирами.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Раніше для цього потрібно було проводити нові конкурси для перевізників, що значно ускладнювало процес запуску автобусів на прифронтових територіях.

"Ми спростили ці правила з кількох причин - люди мають право пересуватись країною, замість сидіти в транспортній ізоляції. Перевізники мають право працювати, замість воювати з бюрократією.

Це рішення точно допоможе зберегти галузь. Наша команда його напрацювала разом з місцевою владою нині частково окупованих областей та перевізниками, які навіть у таких складних умовах готові вийти в рейс", - заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За йоо словами, зміни до Постанови №176 були потрібні, щоб перевізники легально могли скоротити кілька сотень маршрутів і не йти на нові конкурси.

"Ці нововведення стосуються тільки тих маршрутів, які на папері частково проходять тимчасово окупованими територіями. І ці зміни будуть діяти тільки на період воєнного стану", - пояснив Кубраков.

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Наразі через бойові дії в Україні налічуються сотні маршрутів, які не можуть бути повністю виконані перевізниками, додали в МІУ.

При цьому стара система передбачала обов’язкове проведення конкурсу та ускладнювала процес запуску автобусів. У разі самовільного скорочення маршруту раніше перевізник міг отримати штраф.

Економічна правда