Samsung не планує цього року скорочувати інвестиції в чіпи

Південнокорейська Samsung Electronics заявила, що не планує скорочувати інвестиції в чіпи в цьому році, навіть незважаючи на те, що слабка світова економіка прирікає галузь на найгірший спад за останнє десятиліття.

Про це пише Reuters.

"Ці заяви суперечать більш широкій галузевій тенденції до скорочення витрат і обсягів виробництва, посилюючи занепокоєння, що найбільший у світі виробник мікросхем пам'яті має намір використати свої запаси та вищу норму прибутку, щоб завоювати частку ринку у менших конкурентів", - пише агентство.

"Можливо, Samsung розглядає цей час як гарну можливість збільшити частку ринку, що має допомогти їй у довгостроковій перспективі, за рахунок SK Hynix та Micron", - говорить аналітик Чхве Ю-джун з Shinhan Securities.

Керівник відділу досліджень Hyundai Motor Securities Грег Ро вважає, що ринкова частка Samsung Electronics може досягти верхньої межі 40% для мікросхем DRAM і 30% для мікросхем флеш-пам'яті NAND у другому півріччі, з 43% і 32% відповідно.

Замість того, щоб скорочувати інвестиції у відповідь на уповільнення попиту і падіння цін, Samsung заявила, що буде обмежувати короткострокове виробництво органічно, шляхом технічного обслуговування ліній, налаштування обладнання і переходу на передові процеси виробництва чіпів. Компанія також заявила, що збільшить частку капітальних інвестицій, які спрямовуються на дослідження і розробки.

У вівторок ціни на акції Samsung і SK Hynix Inc впали на 3% і 2,2% відповідно.

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Samsung заявила, що капітальні витрати в 2023 році будуть такими ж, як і в 2022 році, на відміну від SK Hynix і Micron Technology Inc, які заявили, що скоротять інвестиції.

У сфері контрактного виробництва мікросхем конкурент - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co - також оголосив про скорочення витрат.

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Економічна правда