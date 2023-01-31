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У РФ оштрафували стримінговий сервіс Twitch на майже $60 тисяч за контент про війну

Вівторок, 31 січня 2023, 11:40 - Олексій Павлиш

Cуд у Москві у вівторок оштрафував дочірню структуру компанії Amazon - американський відеострімінговий сервіс Twitch Interactive на 4 млн рублів (57 тис дол) за "невидалення фейків із дискредитацією Збройних сил РФ".

Про це пише "Интерфакс".

Сервіс Twitch винним за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення забороненого контенту) через відмову видалити "недостовірну інформацію про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ в Україні, її форму та способи її ведення, загальну мобілізацію, жертви серед цивільного населення України" ("спеціальною військовою операцією" РФ називає своє вторгнення в Україну).

Засідання пройшло без участі представників Twitch.

Перед цим Роскомнадзр заявляв, що через невидалення Twitch Interactive, Inc. інформації щодо компанії застосовуються примусові заходи у вигляді інформування пошуковими системами про те, що компанія порушує закони РФ.

Twitch - американський відеостримінговий сервіс, який спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор.

З початку 2022 року за відмову видаляти "заборонений у РФ контент" у Росії штрафують найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok.

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Так, у липні 2022 року у РФ оштрафували Google на рекордні 21,7 млрд рублів за невидалення інформації про війну в Україні.

При цьому приводом для такого штрафу стало невидалення матеріалів на YouTube, які містять інформацію про війну в Україні, "що дискредитує збройні сили РФ, пропагує екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій", а також - інструкції щодо виготовлення вибухових речовин.

Також раніше Росфінмоніторинг вніс материнську компанію Facebook - Meta - до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму. Приводом стало те, що компанія нібито дозволила жителям низки країн Східної Європи висловлювати заклики до насильства щодо російських військових.

Економічна правда

Росія соцмережі штраф війна
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