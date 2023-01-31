У РФ оштрафували стримінговий сервіс Twitch на майже $60 тисяч за контент про війну

Cуд у Москві у вівторок оштрафував дочірню структуру компанії Amazon - американський відеострімінговий сервіс Twitch Interactive на 4 млн рублів (57 тис дол) за "невидалення фейків із дискредитацією Збройних сил РФ".

Про це пише "Интерфакс".

Сервіс Twitch винним за ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (невидалення забороненого контенту) через відмову видалити "недостовірну інформацію про спецоперацію, що проводиться ЗС РФ в Україні, її форму та способи її ведення, загальну мобілізацію, жертви серед цивільного населення України" ("спеціальною військовою операцією" РФ називає своє вторгнення в Україну).

Засідання пройшло без участі представників Twitch.

Перед цим Роскомнадзр заявляв, що через невидалення Twitch Interactive, Inc. інформації щодо компанії застосовуються примусові заходи у вигляді інформування пошуковими системами про те, що компанія порушує закони РФ.

Twitch - американський відеостримінговий сервіс, який спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор.

З початку 2022 року за відмову видаляти "заборонений у РФ контент" у Росії штрафують найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok.

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Так, у липні 2022 року у РФ оштрафували Google на рекордні 21,7 млрд рублів за невидалення інформації про війну в Україні.

При цьому приводом для такого штрафу стало невидалення матеріалів на YouTube, які містять інформацію про війну в Україні, "що дискредитує збройні сили РФ, пропагує екстремістські погляди та ідеологію терористичних організацій", а також - інструкції щодо виготовлення вибухових речовин.

Також раніше Росфінмоніторинг вніс материнську компанію Facebook - Meta - до переліку організацій, причетних до тероризму та екстремізму. Приводом стало те, що компанія нібито дозволила жителям низки країн Східної Європи висловлювати заклики до насильства щодо російських військових.

Економічна правда