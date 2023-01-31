Декілька енергоблоків ТЕС в ремонті, в областях діють графіки погодинних відключень світла

У вівторок, 31 січня, через похолодання продовжує зростати споживання електроенергії, в системі існує значний дефіцит – в усіх областях діють графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок російських ракетних та дронових атак були пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. Крім того дефіцит пояснюється й тим, що протягом доби декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт з технологічних причин.

"В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", – констатують в Укренерго.

Також триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.

Економічна правда