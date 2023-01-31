Україна виконала майже всі вимоги програми МВФ: дедлайн спливає сьогодні

Україна вже виконала 4 з 5 структурних маяків, передбачених у моніторинговій програмі Міжнародного валютного фонду, які держава зобов'язалася виконати до кінця січня.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними Міністерства фінансів, станом на вечір 27 січня Україна виконала 2 з 5 структурних маяків, передбачених у моніторинговій програмі МВФ. Водночас, за даними ЕП, виконаними наразі є 4 з 5 структурних маяків.

"Програмою заплановано проведення одного перегляду та виконання п’яти структурних маяків (два з яких уже виконані, решта перебувають на різних етапах фіналізації), а також узгоджена необхідність досягнення кількісних та індикативних цілей на кінець грудня 2022 року і на кінець березня 2023 року. Завдання, заходи та параметри, визначені в рамках програми, виконуються", – повідомили ЕП в Мінфіні.

Як розповів ЕП голова НБУ Андрій Пишний, свою частину вимог МВФ регулятор виконав ще 26 січня.

"Відповідне технічне завдання, зокрема концепцію діагностичного обстеження банків та підходи до його проведення, погоджено з Міжнародним валютним фондом і 26 січня 2023 року затверджено правлінням НБУ. Отже, структурний маяк виконано", – пояснив Пишний.

Крім цього, уряд призначив наглядову раду Нафтогазу та затвердив законопроєкт про скасування податкових пільг з 1 липня 2023 року.

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Ще один структурний маяк стосується погодження реформи соціального захисту, що, за даними джерел ЕП у Мінсоцполітики, перебуває на фінальному етапі виконання.

Відтак, з усіх вимог в межах моніторингової програми невідомою залишається доля лише одного структурного маяка - затвердження плану погашення та недопущення заборгованостей за державними видатками.

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