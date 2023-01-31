У Мінцифри анонсували цифровізацію військово-лікарської комісії
Міністерство цифрової трансформації спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.
Про це написав у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Задача держави - мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК).
Зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби", - зазначив міністр.
За його словми, команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип" розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.
"Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв.
Це - лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати", - додав Федоров.
Як уточнили в Мінцифри, йдеться про основні подальші кроки:
- автоматизувати процеси, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;
- унормувати електронні документи у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги;
- запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання;
- надати належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо);
- провести професійну перепідготовку лікарів у питаннях ВЛК.
Економічна правда