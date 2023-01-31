У Мінцифри анонсували цифровізацію військово-лікарської комісії

Міністерство цифрової трансформації спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

Про це написав у Telegram віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Задача держави - мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення. Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби", - зазначив міністр.

За його словми, команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип" розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

"Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв.

Це - лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати", - додав Федоров.

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Як уточнили в Мінцифри, йдеться про основні подальші кроки:

автоматизувати процеси, щоб зменшити навантаження на поранених військовослужбовців;

унормувати електронні документи у військових закладах і обмін ними, щоб прибрати паперову тяганину і черги;

запровадити можливість реабілітації поряд з місцем проживання;

надати належне сервісне обслуговування поранених (вода, ввічливість персоналу, безбарʼєрність приміщень тощо);

провести професійну перепідготовку лікарів у питаннях ВЛК.

Економічна правда