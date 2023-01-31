Нафта дешевшає через побоювання щодо підвищення ставок

Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки загроза подальшого підвищення процентних ставок та великі поставки російської нафти переважили очікування відновлення попиту з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Березневі ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 25 центів до $84,65 за барель до 07:15 за Гринвічем.

Березневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний квітневий контракт подешевшав на 38 центів, або на 0,45%, до 84,12 долара.

Аналогічно, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впали на 44 центи, або 0,56%, до 77,46 долара за барель.

Причини зниження цін

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"Ринки нафти стикаються з негативним тиском, оскільки напередодні засідання ФРС переважають угоди, спрямовані на зниження ризиків, а також зміцнення долара США", - зазначає аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Перспективи попиту все ще залишаються невизначеними, оскільки російський експорт, схоже, не постраждав від санкцій, незважаючи на те, що Китай знову відкрив свої ринки, додала вона.

Інвестори очікують, що Федеральна резервна система США підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів у середу, а наступного дня Банк Англії та Європейський центральний банк підвищать їх на 0,,5 п.п. Підвищення ставок може сповільнити світову економіку і послабити попит на нафту.

Ринок також звернув увагу на заплановану віртуальну зустріч міністрів ОПЕК+, яка відбудеться 1 лютого.

Очікується, що група рекомендуватиме зберегти поточну політику видобутку нафти без змін, повідомили Reuters у понеділок п'ять делегатів ОПЕК+.

У жовтні ОПЕК+ домовилася скоротити цільовий рівень видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу, що становить близько 2% світового попиту, з листопада до кінця 2023 року.

"Росія продовжує постачати свою нафту на світовий ринок, незважаючи на заборону Європейського Союзу та обмеження цін "Великої сімки", запроваджене через її вторгнення в Україну, що спричинило тиск на ціни.

Зниження цін було пом'якшене ознаками потенційно здорового попиту з боку Китаю, що з'явився після зростання економічної активності в країні", - додає агентство.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) дещо підвищив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік через "напрочуд стійкий" попит у Сполучених Штатах і Європі, зниження витрат на енергоносії та відновлення економіки Китаю після того, як Пекін відмовився від суворих обмежень щодо COVID-19.

Економічна правда