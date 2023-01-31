Верховний Суд зобов’язав АМКУ перевірити найбільші медіагрупи на зловживання

Верховний Суд за позов компанії "Мережа Ланет" зобов’язав Антимонопольний комітет розглянути заяву компанії щодо зловживання монопольним становищем найбільшими українськими медіагрупами.

Про це повідомляє Детектор.медіа з посиланням на рішення суду у справі № 910/13222/21.

Раніше "Ланет" звертався до Антимонопольного комітету з заявою, де звинуватив медіагрупи "1+1 media", "Медіа Група Україна", StarLightMedia, Inter Media Group у зловживаннях. Зокрема, у тому, що вони узгоджено запровадили пакетний продаж популярних і непопулярних програм, координували свої дії та в односторонньому порядку розривали договори з деякими провайдерами.

Крім того, компанія звинуватила медіагрупи у зловживанні колективною монополією, внаслідок чого вони висували провайдерам вимогу щодо вартості тарифного пакету для абонентів.

Тоді, у березні 2021 року, StarLightMedia та "Медіа Група Україна" анонсували розірвання угоди з провайдером "Мережа Ланет", не вказуючи причини припинення співпраці. "1+1 медіа" та "Інтер медіа груп" також надіслали повідомлення провайдеру "Мережа Ланет" про бажання достроково розірвати договір.

В АМКУ зазначили, що заява мережі "Ланет" не відповідала вимогам законодавства тане містила копій документів, які би підтверджували викладені в заяві обставини. Комітет відмовив у розгляді заяви по суті, тож провайдер звернувся до Господарського суду, який у січні 2022 року прийняв рішення на користь "Ланету" і зобов'язав АМКУ провести розслідування.

В апеляції це рішення скасували, і 19 січня за касаційною скаргою "Ланету" Верховний Суд все ж зобов’язав АМКУ розглянути скаргу проти медіагруп щодо зловживання монопольним становищем.

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Як кажуть у "Ланеті", після отримання рішення Верховного Суду комітет має одразу поновити механізм розгляду заяви.

Крім того, "Ланет" готується подавати окремі позови до кожної з чотирьох медіагруп: "1+1 media", "Медіа Група Україна", StarLightMedia, Inter Media Group щодо відшкодування збитків, зумовлених розірванням договорів на трансляцію каналів своїх холдингів. У компанії оцінили збитки у 30 млн грн щодо всіх чотирьох медіагруп.



