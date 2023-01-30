Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту

У 2022 році Україна відкрила 12 нових ринків для продукції сектору тваринництва та отримала 22 міжнародні ветеринарні сертифікати на експорт продуктів українських агрокомпаній.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Так, було погоджено експорт до 12 країн світу, а саме:

Албанія - м'ясні напівфабрикати;

Грузія - равлики для споживання людиною;

Домінікана та Кенія - молоко та молочні продукти;

Ізраіль - декоративна прісноводна риба, живі кролики, жувальні предмети для домашніх тварин, свіжі заморожені та оброблені шкіри та шкури;

Канада - м'ясо птиці та продукти з неї;

Північна Македонію – жувальні предмети, консервовані та сирі корми для домашніх тварин;

Сінгапур - корми для свійських тварин;

Сербія - інкубаційні яйця, консервовані та перероблені корми для домашніх тварин;

Туреччина - продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною), рибні продукти;

Пакистан - столові яйця;

Чорногорія - м'ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною, м'ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.

"За рік збільшилась кількість підприємств - виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію ЄС, до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.

Ця позитивна динаміка у збільшенні кількості українських експортерів на європейський ринок є надзвичайно важливою в умовах отриманого Україною статусу країни - кандидата на вступ до ЄС. Робота в цьому напрямку буде продовжуватись постійно і, при виконанні вимог угоди про Асоціацію з ЄС в рамках наших зобов’язань щодо вступу до Євросоюзу, ця цифра буде збільшуватись щодня", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда